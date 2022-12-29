



Гистадрут потребует повышения заработной платы госслужащих на 13%

Всеобщая федерация труда Гистадрут хранила молчание после недавнего повышения заработной платы на 13%, предоставленного израильским министрам, депутатам и высокопоставленным государственным служащим. Как и в случае с остальным государственным сектором, зарплаты этих высокопоставленных лиц были заморожены в течение последних трех лет.



Теперь, когда руководители Гистадрута сядут за стол с политиками в новом правительстве, чтобы обсудить повышение зарплаты, у них будет 13-процентная отметка, на которую можно ссылаться.



Такое повышение заработной платы обойдется Министерству финансов почти в 8 миллиардов шекелей. Управляющий Банка Израиля профессор Амир Ярон предупредил об инфляционном давлении щедрых повышений заработной платы.



Чиновники Минфина сядут за стол переговоров с разными идеями. В последние годы зарплаты в государственном секторе ползли вверх, несмотря на замораживание соглашений о заработной плате в 2020 году.



Таким образом, в 2021 году средняя заработная плата государственных служащих составляла 17 368 шекелей, что на 1,3% больше, чем в 2020 году, и на 1,6% больше, чем в 2019 году. За тот же период зарплаты в частном секторе вырос еще больше.



Бар-Давид, который более двух лет назад согласился отложить повышение заработной платы для госсектора, теперь рассчитывает получить более высокую зарплату за тот период, в котором ждали госслужащие. И любое достигнутое соглашение задаст тон соглашениям о заработной плате для других групп работников.