



Гистадрут и Минфин подписали соглашение об оплате труда в госсекторе

Гистадрут и Министерство финансов сегодня подписали рамочное соглашение об оплате труда в государственном секторе до конца 2027 года. Соглашение включает единовременную выплату в размере 6000 шекелей в мартовской зарплате в рамках подготовки к Песаху, выплату в размере 400 шекелей в июле, которая будет выплачена в августе, и дополнительные 100 шекелей в октябре 2024 года – это будет считаться 5% увеличением заработной платы.



Затем каждый декабрь работникам государственного сектора будет повышаться заработная плата на 2%, а к концу 2027 года общий показатель составит 11%.

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид сказал: “Суммы в шекелях дают гораздо больше работникам на более низких уровнях. Мы также сокращаем рабочую неделю с 42 часов до 41 часа в октябре и до 40 часов в сентябре 2024 года. Одним из больших достижений этого соглашения является то, что мы смогли создать баланс между домом и работой – израильский рабочий слишком много работает”.



Один из самых важных пунктов в соглашении стало повышение заработной платы на 3%. Оно предназначено для решения проблем и споров в период действия договора, без необходимости проведения забастовки. Кроме того, говорит Бар-Давид, оно нужно для “секторов, которые нуждаются в укреплении – административных и экономических работников в больницах, социальных работников, психологов, судов – список длинный”.



Глава Минфина по заработной плате в госсекторе Эфи Малкин считает, что “договор очень профессиональный, получено согласие от всех экономических организаций”.



Гистадрут обязался не бастовать из-за внедрения новых технологий.



“Мы вступаем в период, который позволит экономике прогрессировать, государственному сектору развиваться, улучшать технологии и улучшать обслуживание населения”, – отметил Бар-Давид.