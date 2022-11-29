



Гигантская стройка в Холоне: 15 зданий снесут и построят 35-60 этажные башни

Комитет Тель-Авива по планированию одобрил огромный план городского обновления на улице Йосефталь в Холоне. План предусматривает строительство 1340 единиц жилья, коммерческих и торговых площадей, и 30-этажной башни, предназначенной для правительственных учреждений.



Комитет по планированию и строительству Тель-Авивского дистрикта, возглавляемый Эраном Ницаном, решил одобрить огромный план обновления города в городе Холон. Это план обновления города со значительным объемом строительства в соответствии с принципами национального плана обновления для районов станций метро (TAMA 70).



План охватывает общую площадь около 68 дунамов по обе стороны улицы Йосефталь, к востоку от железнодорожной станции Йосефталь и трассы Аялон и к западу от улицы Эйлат. В районе действия плана пересекутся две линии метро и будет построена общая подземная станция, включающая четыре входа и выхода для пешеходов.



План предусматривает строительство 1 340 единиц жилья, которые будут построены в 7 башнях высотой 30-65 этажей, объединяющих жилые дома, коммерческие и рабочие помещения и общественные зоны, а также 3 жилых здания высотой 9 этажей. Кроме того, рядом с шоссе Аялон план предусматривает строительство 30-этажной башни общественного назначения, предназначенной, в частности, для правительственных учреждений.



Кроме того, план регламентирует систему открытых пространств, интегрированных с парками и сетью непрерывных и сплошных пешеходных переходов по всей длине и ширине комплекса, который продолжится в район Джесси Коэн на юге и Неот Рахель на севере.