



Гигант кибербезопасности приобретает израильский стартап за почти полмиллиарда

Гигант кибербезопасности Check Point объявил о приобретении израильского стартапа Perimeter 81, специализирующегося на сетевой безопасности для удаленной работы, примерно за 490 миллионов долларов.



Эта покупка, по заявлению Check Point, направлена ​​на то, чтобы помочь своим клиентам “ускорить внедрение безопасного доступа для удаленных пользователей, сайтов, облачных сред, центров обработки данных и интернета”, предлагая “самое безопасное и быстрое решение на рынке”.



Check Point, одна из крупнейших в мире компаний в области кибербезопасности, была основана в Рамат-Гане, на окраине Тель-Авива, в 1993 году. Сейчас в ней работает более 6000 сотрудников, а штаб-квартиры расположены в Израиле и Калифорнии. В рамках расширения Check Point обратился к своей стране – Perimeter 81, израильский стартап, созданный в 2018 году и базирующийся в Тель-Авиве, является поставщиком Security Service Edge (SSE).



SSE – это конвергенция служб сетевой безопасности, предлагаемых на облачной платформе, специально разработанных для удаленной работы.



Представители Check Point подчеркнули, что гибридная работа “теперь является стандартом для организаций по всему миру”, и что эта цифровая трансформация “постоянно перемещает центры обработки данных в облако”. Они отметили, что это “большое изменение”, которое “требует передового подхода к сетевой безопасности, который может легко адаптироваться и реагировать на потребности” современного децентрализованного бизнеса.