Гигант кибербезопасности приобретает израильский стартап за почти полмиллиарда
Гигант кибербезопасности Check Point объявил о приобретении израильского стартапа Perimeter 81, специализирующегося на сетевой безопасности для удаленной работы, примерно за 490 миллионов долларов.
Эта покупка, по заявлению Check Point, направлена на то, чтобы помочь своим клиентам “ускорить внедрение безопасного доступа для удаленных пользователей, сайтов, облачных сред, центров обработки данных и интернета”, предлагая “самое безопасное и быстрое решение на рынке”.
Check Point, одна из крупнейших в мире компаний в области кибербезопасности, была основана в Рамат-Гане, на окраине Тель-Авива, в 1993 году. Сейчас в ней работает более 6000 сотрудников, а штаб-квартиры расположены в Израиле и Калифорнии. В рамках расширения Check Point обратился к своей стране – Perimeter 81, израильский стартап, созданный в 2018 году и базирующийся в Тель-Авиве, является поставщиком Security Service Edge (SSE).
SSE – это конвергенция служб сетевой безопасности, предлагаемых на облачной платформе, специально разработанных для удаленной работы.
Представители Check Point подчеркнули, что гибридная работа “теперь является стандартом для организаций по всему миру”, и что эта цифровая трансформация “постоянно перемещает центры обработки данных в облако”. Они отметили, что это “большое изменение”, которое “требует передового подхода к сетевой безопасности, который может легко адаптироваться и реагировать на потребности” современного децентрализованного бизнеса.