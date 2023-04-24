



Гигант израильского финтеха потерял 92% стоимости



Израильская финтех-компания Pagaya потеряла 92% своей стоимости с момента начала торгов на Nasdaq в июне 2022 года, что стоило инвесторам, но главным образом ее руководителям, больших денег. Если бы Pagaya, которая завершила слияние в рамках SPAC при оценке в 8,5 млрд долларов, сумела сохранить стоимость в миллиарды долларов, совокупные расходы на зарплату трех основателей - генерального директора Галя Крубинера, технического директора Авиталь Пардо и Яхава Юлизари - достигли бы астрономической суммы в 161 млн долларов в 2022 году. Расходы на заработную плату всех директоров и менеджеров компании могли бы достичь 196,8 млн долларов, но большая часть этой суммы, 172,2 млн долларов, была бы компенсацией по акциям (выплаты на основе акций и опционов).



На сегодняшний день весьма сомнительно, что менеджеры Pagaya когда-либо увидят эти деньги. Компенсация акциями менеджерам и директорам Pagaya была предоставлена в 2021 году, исходя из оценки в 8,5 млрд долларов, согласно которой компания в конечном итоге завершила слияние с американской SPAC EJF. Цена исполнения опционов, большинство из которых созрели после завершения слияния, варьировалась от $0,03 до $4,28. Сегодня цена акций Pagaya составляет $0,89, а рыночная стоимость компании - всего $627 млн. То есть, опционы в основном не приносят прибыли, и Pagaya подтвердила, что эти опционы не были исполнены.



В 2022 году три основателя получили зарплату и денежные гранты на общую сумму 8,4 миллиона долларов. Стоимость их вознаграждения акциями составила десятки миллионов долларов для каждого из них: 43 млн долларов для Крубинера и Юлизари и 65,5 млн долларов для Пардо.



Хотя менеджеры и директора не встречались с большими деньгами, эти расходы на зарплату ложатся тяжелым грузом на бухгалтерские книги Pagaya. В 2022 году доходы Pagaya выросли на 58% и достигли $749 млн, но расходы удвоились с $480 млн до более чем $1 млрд, а чистый бухгалтерский убыток углубился с $91 млн в 2021 году до $302 млн в 2022 году. На бухгалтерский убыток существенно повлияло вознаграждение акциями сотрудников компании, в первую очередь менеджеров и директоров, что привело к вычету из итогового результата $242 млн.