GetCleaner: как найти доходную работу в три клика?
Оказывается, найти не требующую особой подготовки работу и при этом неплохо зарабатывать в Израиле можно без глубоких знаний языка и не обладая модной востребованной профессией. Если, конечно, знать, где искать. Хотя это уже давно не секрет: моментальное трудоустройство и, пожалуй, лучшие условия труда для ищущих работу по уборке квартир и домов в Израиле обеспечивает международная клининговая площадка GetCleaner. Она же является одной из ведущих и наиболее быстрых и удобных в стране платформ по организации заказов в сфере клининга. Чтобы получить желаемое, и заказчикам, и исполнителям достаточно двух-трех кликов в телефоне. Быстро, удобно, качественно и надежно.
Сам себе директор
Предположим, вы - ищущий подработку студент, только-только осваивающий иврит новый репатриант, домохозяйка со свободным временем или, наоборот, уборщик-профессионал, но у вас рваный неудобный график, вредный начальник, да еще и клиенты разбросаны по разным городам и приходится уйму времени тратить на переезды. Для вас и для всех остальных, желающих иметь доход от 10 тысяч шекелей в месяц и выше; получать заработанные деньги еженедельно, а не один раз в месяц; и не на счет в банке, а в личный электронный кошелек с возможностью обналичивать их сразу либо переводить на личный счет или за границу; а, главное, работать по графику, который удобен вам, а не кому-либо еще, - есть полезная и оптимистичная информация: в Израиле уже давно и успешно работает инновационная международная платформа, позволяющая каждому заинтересованному лицу без суеты и нервотрепки обеспечить себя стабильным и солидным заработком на тех условиях и с такой степенью занятости, которые подходят и удобны именно ему. И сделать это проще простого: нужно скачать приложение GetCleaner, внести себя в базу данных системы и указать когда, где и сколько вы готовы работать. Всё.
Все остальные заботы берет на себя платформа: она найдет заказчика в удобное для вас время и в подходящем районе, сообщит подробности заказа на русском языке (есть еще иврит, английский и французский) и поможет быстро прибыть по указанному адресу. От исполнителя требуется только хорошо и вовремя выполнить заказ. В качестве его работы заинтересованы буквально все: заказчик, без головной боли получающий желаемый результат; платформа, укрепляющая свой авторитет на рынке; и сам исполнитель, кроме молниеносной оплаты труда зарабатывающий еще и дополнительные бонусные балы, от которых зависит и ставка, растущая вместе с личным рейтингом работника, и шанс, что в следующий раз тебя вновь предпочтут другим.
Как всё работает?
Вернемся к началу. В Израиле, как уже упоминалось, давно и успешно работает действительно революционный сервис GetCleaner. С его помощью в нашей стране также легко и удобно, как это делается, например, в GetTaxi и Walt, можно заказать на удобное время уборку в доме или офисе, указав в специальном приложении желаемые требования и особенности заказа. Из огромной базы данных можно выбрать профессионала-клинера, который прибудет в назначенное время и "без шума и пыли" выполнит поставленную задачу. Заказчику остается лишь принять работу и, при желании, оценить старания исполнителя, повысив тем самым его рейтинг и шансы зарабатывать больше.
Каждый оперирует своим приложением: у платформы GetCleaner их два: одна - приложение для заказчиков, вторая - для исполнителей.
Клиент в приложении выбирает клинера, указывает адрес, объем работы, перечень задач и временной промежуток, за который заказ нужно выполнить.
Выбранный клинер прибывает "на объект", включает в приложении таймер и приступает к работе. Завершая каждый этап, он делает снимок, дающий представление о проделанной работе, и таким образом через приложение отчитывается перед заказчиком. А по окончании выполнения заказа нажимает кнопку "Завершить", и в этот момент с карты клиента списывается указанная в прейскуранте cумма. Клиенту и заказчику не нужно встречать и общаться, а, соответственно, владеть одним и тем же языком – коммуникационные задачи берет на себе приложение. В том числе и в режиме онлайн.
Кстати, к сделанным клинером фотографиям имеет доступ и руководство компании, снимки становятся "документом" в случае возникновения споров или разногласий с заказчиком. И если клиент, вдруг, недоволен, все решается быстро и просто: ему предоставляют скидку либо высылают на его адрес другого клинера. Ибо заказчик должен быть доволен.
Цена вопроса
Компания GetCleaner продолжает набор сотрудников, ищущих работу в условном большом Тель-Авиве. Фирма рада принять желающих заработать от 10 тысяч шекелей в месяц и выше, живущих в центре страны от Нетании до Бат-Яма и Холона. Начальная ставка – 60 шекелей в час за домашнюю уборку и 65 шекелей за airbnb-уборку (подготовку апартаментов для следующих гостей).
То есть при восьмичасовом рабочем дне плюс выходной в субботу у клинера выходит примерно 14 тысяч шекелей в месяц. По субботам тоже есть заказы и при желании можно их получить и выполнить по особым субботним тарифам. Кроме того, хорошо зарекомендовавшим себя клинерам компания присваивает дополнительные баллы, конвертируемые в шекели. Наконец, между сотрудниками компании постоянно разыгрываются довольно ценные призы – например, электрические самокаты и велосипеды.
Почему услуга выгодна и пользуется особым спросом у заказчиков?
Здесь всё тоже очень просто: чтобы привести в порядок свое помещение, даже очень срочно, не нужно нервничать, тратить время на поиски специалистов и не сводить с них глаз во время работы. Заказ клинера-профессионала с высоким рейтингом и хорошими отзывами и рекомендациями в приложении займет минуту, не больше. Приложение также позволяет отследить выполнение заказа, получить фотоотчет о проделанной вовремя работе и редактировать и дополнять свои пожелания даже во время уборки. Это что касается заказчиков.
А по поводу клинеров-исполнителей, то тут все очевидно: лучших условий и организации труда в Израиле пока нет. Через неизбежный и заветный "никайон" в Израиле проходят все или почти все, но никогда еще этот путь не был столь хорошо и надежно организован, включая условия, перспективы и оплату труда.
"Наша задача - сделать уборку таким же простым и легким делом, как доставка продуктов и вызов такси, - говорят в компании GetCleaner. - Занимайтесь любимым делом, а уборку доверьте профессионалам. А занятым поиском работы мы говорим: "Добро пожаловать! Мы сделали для вас всё, что смогли!" У нас всё, как в песне: "Кто хочет – тот добьется! Кто ищет – тот всегда найдет!" Удачи!"
Зарегистрироваться на платформе можно предварительно скачав мобильное приложение, которое доступно по этой ссылке.
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