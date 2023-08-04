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Германия выделит на UNRWA 28 млн евро
04.08.2023 18:26 Алина Груднева

Германия выделит на UNRWA 28 млн евро

Правительство Германии согласилось выделить на нужды UNRWA 28 миллионов евро.

Стороны подписали соответствующее соглашение.

Средства будут переведены через немецкий банк развития KfW, который тесно сотрудничает с институтами ЕС и поддерживает программы развития во всем мире.

"Правительство Германии продолжит поддерживать палестинских беженцев. Новые соглашения внесут существенный вклад в улучшение условий жизни в лагерях беженцев. Это сделает услуги UNRWA более эффективными и доступными", - сказал глава представительства ФРГ в Рамалле.

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