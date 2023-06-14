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Arrow 3
14.06.2023 19:38 Алина Груднева

Германия продвинулась на шаг вперед в вопросе сделки по покупке Arrow 3

Комитет Бундестага по обороне 14 июня проголосовал за выделение 560 миллионов евро аванса за покупку израильской системы ПРО Arrow 3 (Хец-3).

Об этом сообщает "Кан".

Уточняется, что общем сделки в целом должен составить 4 млрд евро. Как сообщалось ранее, заключить соглашение о покупке израильской системы намерены до конца года.

Напомним, ФРГ уже почти год пытается приобрести Arrow 3 у Израиля. В апреле были начаты предварительные переговоры с целью разработки подробного соглашения о поставке израильской системы Arrow 3 министерству обороны Германии

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