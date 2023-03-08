



Германия, ОАЭ и Египет подписали контракт по водородному проекту в Мавритании

Международный консорциум с участием Германии подписал соглашение с правительством Мавритании по проекту зеленого водорода стоимостью 34 миллиарда долларов с электролизером мощностью до 10 гигаватт, сообщила в среду Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



Проект будет иметь производственную мощность до 8 миллионов тонн аммиака или других конечных продуктов на основе водорода в год, пишет издание со ссылкой на немецкую компанию Conjuncta, которая будет участвовать в проекте.



Сообщается, что первая фаза проекта, которая будет расположена к северо-востоку от мавританской столицы Нуакшот, должна быть завершена в 2028 году с запланированной мощностью 400 мегаватт. В проекте также участвуют поставщик энергии из Египта Infinity и компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов.



