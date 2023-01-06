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Германия: нехватка газа зимой маловероятна
06.01.2023 08:15 Ольга Белозерова

Германия: нехватка газа зимой маловероятна

Немецкий сетевой регулятор заявил в четверг, что нехватка газа этой зимой "все более маловероятна", но предупредил, что по-прежнему важно экономно использовать топливо.

Об этом сообщает Associated Press.

Федеральное сетевое агентство заявило в своем ежедневном отчете, что оценивает ситуацию как "менее напряженную, чем в начале зимы". Агентство подчеркнуло, что "все еще нельзя исключать ухудшение ситуации" и что "бережливое использование газа остается важным".

Германия поспешила найти замену поставкам российского газа после вторжения России в Украину. Страна строит несколько терминалов сжиженного природного газа, первый из которых был открыт в прошлом месяце канцлером Олафом Шольцем.

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