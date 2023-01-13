



Германия договаривается с Ираком об импорте природного газа

Германия начала переговоры с правительством Ирака о возможности импорта природного газа.



Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани по итогам встречи в Берлине.



"Мы говорили о возможных поставках газа в Германию и договорились поддерживать тесный контакт", — сообщил Шольц



Он не стал предоставлять подробности об объемах газа, которые ФРГ надеется импортировать из Ирака.



Германия всячески пытается заменить российский природный газ для энергетической независимости от РФ. На сегодняшний день, страна открыла уже два плавучих LNG-терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ) из ряда стран.