



Генеративный ИИ повышает производительность труда на 14%

Работники службы поддержки клиентов в компании по разработке программного обеспечения, входящей в список Fortune 500, получившие доступ к инструментам генеративного ИИ, стали работать в среднем на 14% продуктивнее, чем те, кто их не получил, причем наибольшую выгоду получили наименее квалифицированные работники, пишет Bloomberg.



Об этом говорится в новом исследовании ученых из Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института, которые в течение года проверяли влияние инструментов генеративного ИИ на эффективность труда в компании.



Это исследование - первый случай, когда влияние инструментов генеративного ИИ на работу было измерено в реальном использовании. Предыдущие исследования сравнивали возможности больших языковых моделей с задачами в таких областях, как юриспруденция и медицина, показывая, что, например, GPT-4 справляется с экзаменом на адвоката на уровне 90-го процентиля.



По словам Эрика Бринйолфссона, директора Лаборатории цифровой экономики Стэнфордского института человеко-ориентированного искусственного интеллекта, результаты некоторых из этих экспериментов показали потенциал, порой удивительный, крупноязычных моделей на рабочем месте.