



Генеральный директор NATA: скоростной трамвай запустят в первом квартале 2023

Генеральный директор компании NATA Хаим Глик прокомментировал задержки с открытием “красной линии” скоростного трамвая.



Глик сказал, что "если все пойдет хорошо, она откроется в первом квартале 2023 года. Мы задержались, потому что не были готовы эксплуатировать ее не будучи уверены в полной безопасности".



Глик, выступавший на конференции компании "Метро Израиль", добавил, что "вчера была активирована окончательная версия сигнальной системы, и мы протестируем ее в ближайшие три дня".