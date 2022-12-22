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Генеральный директор NATA: скоростной трамвай запустят в первом квартале 2023
22.12.2022 10:55 Аркадий Бочаровский

Генеральный директор NATA: скоростной трамвай запустят в первом квартале 2023

Генеральный директор компании NATA Хаим Глик прокомментировал задержки с открытием “красной линии” скоростного трамвая.

Глик  сказал, что "если все пойдет хорошо, она откроется в первом квартале 2023 года. Мы задержались, потому что не были готовы эксплуатировать ее не будучи уверены в полной безопасности". 

Глик, выступавший на конференции компании "Метро Израиль", добавил, что "вчера была активирована окончательная версия сигнальной системы, и мы протестируем ее в ближайшие три дня".

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