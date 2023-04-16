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Генеральный директор банка Дисконт покинул свой пост
16.04.2023 10:04 Аркадий Бочаровский

Генеральный директор банка Дисконт покинул свой пост

Банк "Дисконт" объявил на фондовой бирже, что генеральный директор учреждения Ури Левин покинул свой пост.

В заявлении сообщается: “Генеральный директор группы Ури Левин объявил о своем намерении завершить срок пребывания в должности после 9 лет, в течение которых он занимал руководящие посты в руководстве банка и группы, в том числе около 3,5 лет в качестве главного исполнительного директора. Дата окончания срока полномочий пока не определена". 

Ожидается, что Левин будет назначен генеральным директором крупной риэлтерской группы "Тидхар" в ближайшие месяцы.

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