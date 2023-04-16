



Генеральный директор банка Дисконт покинул свой пост

Банк "Дисконт" объявил на фондовой бирже, что генеральный директор учреждения Ури Левин покинул свой пост.



В заявлении сообщается: “Генеральный директор группы Ури Левин объявил о своем намерении завершить срок пребывания в должности после 9 лет, в течение которых он занимал руководящие посты в руководстве банка и группы, в том числе около 3,5 лет в качестве главного исполнительного директора. Дата окончания срока полномочий пока не определена".



Ожидается, что Левин будет назначен генеральным директором крупной риэлтерской группы "Тидхар" в ближайшие месяцы.