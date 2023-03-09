



General Motors предлагает сотрудникам уволиться добровольно



Компания General Motors инициировала программу добровольного увольнения для большинства своих штатных сотрудников в США, поскольку автомобильные компании выходят из периода высокой прибыльности и готовятся к экономическому спаду.



В четверг GM заявила, что предложения об увольнении были сделаны всем американским служащим, проработавшим в компании не менее пяти лет по состоянию на 30 июня, что составляет большую часть ее примерно 58 000 наемных сотрудников в США.



GM предлагает единовременные выплаты и другие компенсации в рамках программы, которая, по словам детройтской компании, направлена ​​​​на ускорение нормального процесса увольнения.



GM не уточнила, сколько сотрудников смогут воспользоваться предложением или сколько заявок она ожидает принять. На автопроизводителе работает около 81 000 наемных работников по всему миру.



GM заявила, что рассчитывает понести доналоговые расходы на увольнение в размере до 1,5 млрд долларов, которые в основном будут основаны на наличных деньгах, а также до 300 млн долларов в виде безналичных пенсионных сокращений до уплаты налогов.



Добровольные увольнения являются частью более широких усилий GM, намеченных в январе, по сокращению расходов на 2 миллиарда долларов к концу 2024 года. Компания заявила, что рассчитывает реализовать от 30% до 50% запланированной экономии в этом году.



По словам GM, соответствующие сотрудники должны принять предложение до 24 марта и покинуть компанию до 30 июня.

