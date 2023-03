Гендиректор Doral: Представьте, что весь Тель-Авив покрыт солнечными панелями

Яки Нойман, чья компания первой подключила солнечную систему к электросети в Израиле, объяснил на конференции Mind The Tech в Лондоне, что для достижения нулевых выбросов углерода в Израиле к 2050 году необходимо множество инновационных решений: “Мы на пути к созданию завода по производству экологически чистого водорода, впервые в Израиле”.



Яки Нойман, генеральный директор Doral, представил фотографию Тель-Авива в начале своего выступления на конференции Calcalist и Bank Leumi Mind The Tech, состоявшейся на этой неделе в Лондоне, пишет Сtech.



“Его площадь составляет около 50 000 дунамов, — сказал он. - Теперь представьте город, полностью покрытый солнечными панелями. Такого размера солнечная электростанция, которую Doral в настоящее время строит в Индиане, является крупнейшим проектом в США. Она будет производить достаточно чистой электроэнергии для более чем 250 000 домов, то есть 1,6 гигаватт зеленого электричества, и губернатор штата Индиана с энтузиазмом ее поддерживает“.



Doral Group — глобальная предпринимательская компания, работающая в Израиле, Европе и США. В компании также есть подразделение, занимающееся экологической инфраструктурой, и инновационно-инвестиционное подразделение Doral Energy Tech Ventures, которое инвестирует в синергетические технологии для деятельности компании. Деятельность Doral Tech создает для Doral явное конкурентное преимущество благодаря инвестициям в технологии, интеграции инноваций в предпринимательство и развитие бизнеса, а также деловым связям.



Ежегодная лондонская конференция Calcalist Mind the Tech в этом году была посвящена изменениям, произошедшим в секторе высоких технологий за последний год. Конференция оценила, как потрясения на рынках повлияли на высокотехнологичную экономику, рассмотрели следующие тренды в мире технологий, а также какие отрасли сделали рывок вперед и те, которые получили возможность переоценить свой курс.