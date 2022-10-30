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Гендиректор Cisco назвал Израиль "образцом инноваций"
30.10.2022 13:43 Ольга Белозерова

Гендиректор Cisco назвал Израиль "образцом инноваций"

Генеральный директор Cisco Чак Роббинс выступил на бизнес-конференции Globes Israel и сделал там ряд заявлений.

В частности, Роббинс сказал, что Cisco потратила 7,2 миллиарда долларов на приобретение израильских компаний. Также он назвал Израиль "образцом инноваций". 

"Мы инвестируем в 5G, в облачные технологии, в кибербезопасность. Я встречался с некоторыми компаниями здесь, в Израиле, и инновации здесь впечатляют. Я приезжал сюда несколько раз в последние годы, и они только растут и улучшаются. Мы любим эту страну, и это удивительное место. Образец инноваций. Когда вы думаете о размерах Израиля и количестве стартапов и технологий, это феноменально", - заявил Роббинс. 

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