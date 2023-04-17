Гендиректор Amazon пообещал продолжать инвестировать в ключевые отрасли
Гендиректор компании Amazon Энди Джасси пообещал продолжать инвестировать в крупные долгосрочные проекты, несмотря на сокращение расходов и неопределенность в экономике, продолжая глобальную экспансию и стремясь стать более крупным игроком в сфере торговли и здравоохранения, пишет Bloomberg.
"Я оптимистично настроен, что мы выйдем из этого сложного макроэкономического периода в более сильном положении, чем когда мы в него вошли", - заявил Джасси.
Amazon также объявила о планах присоединиться к гонке генеративного ИИ с технологией, предназначенной для облачных клиентов, а также о создании рынка для инструментов ИИ от других компаний.
Среди инвестиций, отмеченных Джасси:
- Здравоохранение, сфера, в которой Amazon расширяет свое присутствие после приобретения владельца One Medical.
- Kuiper, начинающее предприятие Amazon в области спутникового интернета.
- Продуктовые товары - рынок, который Amazon оказалось трудно освоить.
- Компания приостановила расширение своего продуктового бренда Amazon Fresh для массового рынка, чтобы провести переоценку магазинов.
- Amazon Business, вертикаль компании по продаже товаров для бизнеса, которая, по словам Джасси, находится на пути к годовому валовому объему продаж в $35 млрд.
- Buy with Prime - попытка Amazon предложить другим компаниям доступ к своей логистической сети для продаж на собственных веб-сайтах.
- Генеративный ИИ, технология, которая, по словам Джасси, "изменит и улучшит практически каждый клиентский опыт".