



Гендиректор Amazon пообещал продолжать инвестировать в ключевые отрасли

Гендиректор компании Amazon Энди Джасси пообещал продолжать инвестировать в крупные долгосрочные проекты, несмотря на сокращение расходов и неопределенность в экономике, продолжая глобальную экспансию и стремясь стать более крупным игроком в сфере торговли и здравоохранения, пишет Bloomberg.



"Я оптимистично настроен, что мы выйдем из этого сложного макроэкономического периода в более сильном положении, чем когда мы в него вошли", - заявил Джасси.



Amazon также объявила о планах присоединиться к гонке генеративного ИИ с технологией, предназначенной для облачных клиентов, а также о создании рынка для инструментов ИИ от других компаний.



Среди инвестиций, отмеченных Джасси:



- Здравоохранение, сфера, в которой Amazon расширяет свое присутствие после приобретения владельца One Medical.



- Kuiper, начинающее предприятие Amazon в области спутникового интернета.



- Продуктовые товары - рынок, который Amazon оказалось трудно освоить.



- Компания приостановила расширение своего продуктового бренда Amazon Fresh для массового рынка, чтобы провести переоценку магазинов.



- Amazon Business, вертикаль компании по продаже товаров для бизнеса, которая, по словам Джасси, находится на пути к годовому валовому объему продаж в $35 млрд.



- Buy with Prime - попытка Amazon предложить другим компаниям доступ к своей логистической сети для продаж на собственных веб-сайтах.



- Генеративный ИИ, технология, которая, по словам Джасси, "изменит и улучшит практически каждый клиентский опыт".