



Geely представила новый бренд электромобилей для борьбы с Tesla и BYD

Китайский автопроизводитель Zhejiang Geely представил новую высококлассную линейку электромобилей в рамках попытки догнать Tesla и местную компанию BYD , пишет Bloomberg.



Новая линейка под брендом Galaxy будет включать семь моделей в течение следующих двух лет, заявил китайский автопроизводитель. Поставки гибридного электрического внедорожника L7 начнутся во втором квартале, заявили в Geely.



Geely, один из крупнейших частных автопроизводителей Китая, уже имеет набор брендов электромобилей, включая премиум-бренд Zeekr, который она запустила в 2021 году. Zeekr взял хороший старт, продав более 70 000 электромобилей в 2022 году, когда он предлагал, по сути, только модель 001. Zeekr планирует провести IPO в США в конце этого года.



На китайском рынке электромобилей Geely занимает четвертое место с долей рынка в 5,4% после доминирующей BYD, за которой следуют SAIC Motor Corp. и Tesla.



Geely's Galaxy models will feature a futuristic new design language created specifically for the brand. pic.twitter.com/5kDgoLnI3l — CCL (@CCL2K30) February 23, 2023