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Газпром пригрозил сократить транзит газа через Украину
23.11.2022 01:22 Алина Груднева

Газпром пригрозил сократить транзит газа через Украину

"Газпром" пригрозил с 28 ноября сократить транзит газа через Украину, поскольку в хранилищах страны якобы остаются некоторые объемы голубого топлива", предназначенные для Молдовы.

 
Об этом говорится в заявлении российской компании за 22 ноября.
 
"21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа", - сказано в заявлении.

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