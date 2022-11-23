



Газпром пригрозил сократить транзит газа через Украину

"Газпром" пригрозил с 28 ноября сократить транзит газа через Украину, поскольку в хранилищах страны якобы остаются некоторые объемы голубого топлива", предназначенные для Молдовы.

Об этом говорится в заявлении российской компании за 22 ноября.

"21 ноября "Молдовагаз" в соответствии с контрактом оплатил "Газпрому" часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, по которому нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины - 52,52 млн куб. м газа", - сказано в заявлении.