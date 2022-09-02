



"Газпром" полностью останавливает "Северный поток"

Российская компания "Газпром" полностью останавливает газопровод "Северный поток" на неопределенный срок.



В компании сообщили, что при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС "Портовая" были обнаружены неисправности.



"Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено Президенту и Главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.



До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - заявили в "Газпроме".



