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"Газпром" полностью останавливает "Северный поток"
02.09.2022 19:36 Ольга Белозерова

"Газпром" полностью останавливает "Северный поток"

Российская компания "Газпром" полностью останавливает газопровод "Северный поток" на неопределенный срок. 

В компании сообщили, что при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60  (ГПА №24) КС "Портовая" были обнаружены неисправности.

"Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№24) и необходимости их устранения направлено Президенту и Главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.    

До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - заявили в "Газпроме". 

 

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