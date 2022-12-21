



Газпром: Газ поставляется в полном объеме в обход поврежденного газопровода

Местное подразделение российского энергетического гиганта "Газпром” сообщило во вторник, что газ поставляется потребителям в полном объеме по параллельным газопроводам после фатального взрыва на участке Уренгой-Помары-Ужгород.



“Поврежденный участок газопровода оперативно локализован. Транспортировка газа потребителям в полном объеме осуществляется по параллельным газопроводам”, – говорится в сообщении ООО “Газпром трансгаз Нижний Новгород”.



Поток газа по участку “Уренгой-Центр-22” газопровода Уренгой-Помары-Ужгород, который доставляет газ из российской Арктики в Центральную Европу через территорию Украины, остановлен сообщили местные власти. Об этом говорится в сообщении Telegram. Вскоре после этого был потушен газовый факел на устье трубы.