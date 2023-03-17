



Газпром: Чистая прибыль снизилась в три раза



По итогам 2022 года чистая прибыль “Газпрома” составила 747,246 миллиардов рублей, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на отчетность компании.

Таким образом, этот показатель “Газпрома” снизился в более чем три раза или на 72,2% по сравнению с 2021 годом, когда компания отчиталась о чистой прибыли в 2,684 триллиона рублей.



В свою очередь выручка компании в 2022 году достигла 7,979 триллионов рублей, что примерно на 25% больше этого показателя за 2021 год. Тогда она составляла 6,39 триллионов рублей. По данным “Коммерсанта”, в 2022 году добыча газа в России упала на 11,8% – до 672 миллиардов кубометров. Это произошло на фоне сокращения поставок в Европу до исторических минимумов.



В начале сентября 2022 года “Газпром” полностью остановил поставки газа в Европу по трубопроводу “Северный поток – 1”, объяснив свои действия техническими неполадками. Кроме того, власти РФ ранее прекратили поставки в некоторые европейские страны, которые отказались платить за газ в рублях на фоне российского вторжения в Украину. В конце того же месяца на участке систем газопроводов “Северный поток” в Балтийском море произошли взрывы. В результате были повреждены три из четырех нитей газопроводов.



“Газпром" продолжает поставлять газ в Европу по транзитной ветке через Украину, а также по “Турецкому потоку”.