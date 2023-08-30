



Газовый бум: Израиль ожидает резкий рост доходов от месторождений – отчет

На сегодняшний день Министерство энергетики и инфраструктуры Израиля получило более 11,7 млрд шекелей в виде роялти за природный газ, из которых более 1 млрд шекелей были получены в первой половине 2023 года, что представляет собой скачок на 23%. Рост доходов обусловлен увеличением добычи природного газа на экспорт и добычи жидких углеводородов, а также ростом курса доллара по отношению к шекелю, так как цены экспорта устанавливаются в долларах.



Отчет опубликовал отдел бухгалтерского учета и экономики Министерства энергетики. Роялти от экспорта составили примерно 590 миллионов шекелей – 58,6% роялти за первое полугодие 2023 года.



Роялти за месторождение “Левиафан” – крупнейшее в Израиле – за тот же период составило примерно 482 миллиона шекелей от добычи примерно 5,44 млрд кубических метров газа. Гонорары за “Левиафан” выросли на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть – около 86,12% – гонораров за “Левиафан” поступила от экспорта, а остальная часть приходится на продажи на внутренний рынок.



Роялти, добытые на месторождении “Тамар”, в первой половине 2023 года составили 379 миллионов шекелей , что на 3,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Добыто около 4,91 млрд куб. м газа.



Роялти с месторождения “Кариш” за первые шесть месяцев 2023 года составили 145 миллионов шекелей от добычи примерно 1,97 миллиарда кубометров природного газа и примерно 947 000 баррелей жидких углеводородов.