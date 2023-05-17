



Газопровод в Израиль вызвал волну интереса на Кипре

Министр энергетики Джордж Папанастасиу во вторник заявил, что поднялась волна интереса к будущему трубопроводу Израиль-Кипр, который предложит дешевый природный газ для производства электроэнергии на острове. В интервью Кипрскому информационному агентству он сообщил, что 29 мая Никосия проведет семинар, призванный подготовить почву для принятия решений по стратегии Кипра в отношении природного газа.



“Есть признаки серьезного интереса ко всем звеньям цепи, связанным с природным газом”, – сказал Папанастасиу.



Сюда входят технологические компании, фирмы, имеющие доступ к природному газу, предприятия, которые хотят более активно заниматься природным газом, и компании, которые строят заводы по сжижению газа, а также предприятия, заинтересованные в доставке СПГ на борт судов и размещении его на рынках.



По словам министра энергетики, правительство предложило Израилю построить трубопровод между двумя странами в рамках поиска способов импортировать природный газ на Кипр по низкой цене, принимая во внимание, что традиционное производство электроэнергии очень дорого.



Папанастасиу отметил, что цель состоит в том, чтобы трубопровод и инфраструктура получали финансирование от инвесторов.



“Во всей этой цепочке поставок будут заинтересованные стороны, готовые вложить капитал, чтобы можно было создать эту инфраструктурную систему”, – сказал он, добавив, что эти компании готовы инвестировать из-за высокой цены на СПГ.



Министр подчеркнул, что трубопровод между Израилем и Кипром “не так прост, как кажется”, поскольку он должен будет пройти через горы и подводные каньоны.Однако, из-за высокой стоимости СПГ стоимость запрашиваемой инфраструктуры может быть оправдана.