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Газопровод в Израиль вызвал волну интереса на Кипре
17.05.2023 07:46 Наталья Богинская

Газопровод в Израиль вызвал волну интереса на Кипре

Министр энергетики Джордж Папанастасиу во вторник заявил, что поднялась волна интереса к будущему трубопроводу Израиль-Кипр, который предложит дешевый природный газ для производства электроэнергии на острове. В интервью Кипрскому информационному агентству он сообщил, что 29 мая Никосия проведет семинар, призванный подготовить почву для принятия решений по стратегии Кипра в отношении природного газа.

“Есть признаки серьезного интереса ко всем звеньям цепи, связанным с природным газом”, – сказал Папанастасиу.

Сюда входят технологические компании, фирмы, имеющие доступ к природному газу, предприятия, которые хотят более активно заниматься природным газом, и компании, которые строят заводы по сжижению газа, а также предприятия, заинтересованные в доставке СПГ на борт судов и размещении его на рынках.

По словам министра энергетики, правительство предложило Израилю построить трубопровод между двумя странами в рамках поиска способов импортировать природный газ на Кипр по низкой цене, принимая во внимание, что традиционное производство электроэнергии очень дорого.

Папанастасиу отметил, что цель состоит в том, чтобы трубопровод и инфраструктура получали финансирование от инвесторов.

“Во всей этой цепочке поставок будут заинтересованные стороны, готовые вложить капитал, чтобы можно было создать эту инфраструктурную систему”, – сказал он, добавив, что эти компании готовы инвестировать из-за высокой цены на СПГ.

Министр подчеркнул, что трубопровод между Израилем и Кипром “не так прост, как кажется”, поскольку он должен будет пройти через горы и подводные каньоны.Однако, из-за высокой стоимости СПГ стоимость запрашиваемой инфраструктуры может быть оправдана.

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