



Газопровод между Израилем в Турцией может вновь появиться на повестке дня

Правительство Биньямина Нетаниягу рассматривает возможность возвращения к проекту прокладки газопровода между Израилем и Турцией.



По словам источников, накануне, 29 августа, премьер-министр встретился с министром энергетики и инфраструктуры Исраэлем Кацем и министром финансов Бецалелем Смотричем.



Кац озвучил текущие объемы запасов природного газа Израиля. Одним из важных вопросов, поднимаемых во время встречи, была прокладка газопровода в Турцию для экспорта газа в Европу.



Что примечательно, правительство Беннета-Лапида отказалось от этой инициативы из опасений того, что она может нанести ущерб отношениям с Грецией и Кипром.



Ожидается, что Нетаниягу в ближайшее время посетит Турцию, чтобы обсудить с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом этот вопрос.



Идея провести газопровод возникла много лет назад. Она состоит в том, чтобы построить подводный трубопровод от месторождения "Левиафан", чтобы газ из Израиля проходил через Турцию на пути в Европу.