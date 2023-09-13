



Галь Гадот получила 13 млн долларов на компанию по производству макарон с сыром

Израильская звезда Галь Гадот получила 13 миллионов долларов, но не для того, чтобы сняться в новом популярном фильме или участвовать в каком-либо мероприятии, а для финансирования своей компании Goodles, которая продает макароны с сыром.



Как сообщает журнал Fortune, Goodles добавил эту сумму во время раунда сбора средств, проводимого частной инвестиционной компанией L Catterton.



“Я очень рада всему, над чем мы работаем”, – написала актриса в своем аккаунте в Instagram, поделившись статьей.



Американская газета напомнила, что актриса, сыгравшая главную роль в саге “Чудо-женщина”, в конце 2021 года запустила Goodles, питательную марку макарон с сыром, в состав которой входят белок и клетчатка. Когда Гадот, уже зарекомендовавшая себя как ведущая звезда Голливуда, “рассматривала различные возможности партнерства со стартапами в качестве соучредителя или представителя бренда, она обнаружила, что многие из них не резонируют с ее идеями и ценностями”, отмечает Fortune.



“Я просто не хотела делать очевидное, я хотела сделать что-то сверхискреннее”, – сказала актриса, объясняя причину, по которой она остановила свой выбор на проекте.



Макароны с сыром от Галь Гадот стоит в США около 4 долларов за коробку и имеют самые разные вкусы – от классического сыра чеддер до зеленого чили и трюфеля. Они продаются в 35 000 розничных магазинах, включая Target, Whole Foods и Safeway. Благодаря новому финансированию Goodles надеется увеличить масштабы производства, “конкурируя при этом с основными брендами в этой категории”.