



Гафни: Экономика в прекрасном состоянии, напрасно нас пугали

Выступая на собрании партии “Дегель а-Тора” Моше Гафни сказал: “Мы увязли в этой борьбе за святость”. Гафни вспомнил произошедшее на Йом-Кипур в Тель-Авиве, и сказал, что все, что произошло в Тель-Авиве, является подтверждением его слов.



“Мы произносим святые слова обетов на Дизенгофф, и тут появляются эти люди и дергают нас за цицит… Мы находимся в самом центре религиозной войны”.



Говоря о своей встрече с ведущими экономистами страны, председатель партии “Дегель а-Тора” сказала, что в экономике страны ни доходы, ни расходы не изменились и все находится в прекрасном состоянии, так что вряд ли правовая реформа нанесет вред экономике таким образом, о котором было столько разговоров все это время.



В конце выступления Гафни сказал, что нет смысла общаться с журналистами, потому что все эти пятнадцатиминутные беседы на последующем агрессивном фоне не имеют никакого результата.