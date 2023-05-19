



G7 намерена лишить РФ доступа к ряду технологий

Лидеры стран G7 будут бороться против попыток обхода санкций Россией и усилят экономическое давление на страну.



Соответствующее заявление было обнародовано в пятницу, 19 мая.



"Мы будем и впредь предотвращать уклонение и обход наших мер против России. Мы намерены сохранять единство в вопросе введения координированных санкций и других экономических мер", - сказано в заявлении.



Уточняется, что ведется взаимодействие с третьими государствами, которые могут использоваться для поставок в РФ "ограниченные товары, услуги или технологии" стран G7.



"Мы лишим Россию технологий G7, промышленного оборудования и услуг, которые нужны ей для ведения боевых действий", - добавили в заявлении.



Отмечено, что санкции не затрагивают медицинские и продовольственные товары. В свою очередь, "Большая семерка" продолжит сотрудничество для ограничения торговли и использования алмазов с целью сокращения доходов, которые Россия получает от их экспорта.