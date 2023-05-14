



G7 и ЕС запретят восстановление газовых поставок РФ в Европу

Страны "Большой семерки" и Европейский Союз планируют запретить импорт российского газа по маршрутам, на которых Москва сократила поставки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на официальных лиц, участвующих в переговорах.



Такая мера должна помешать возобновлению поставок российского трубопроводного газа по маршрутам в Польшу и Германию, куда Россия прекратила поставки в прошлом году.



Решение окончательно намерены утвердить лидеры G7 на саммите в Хиросиме, который начался в пятницу. Эти ограничения станут первыми, которые будут направлены против трубопроводного экспорта Москвы с начала крупномасштабной войны.