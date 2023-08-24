



Футбольный “разгул” Саудовской Аравии – подготовка к предстоящему падению нефти

Только трансферные сборы саудовских клубов этим летом превысили 830 миллионов долларов, не считая головокружительных зарплат игроков и контракта Роналду на 430 миллионов долларов. Внезапные траты в таком масштабе и с такой скоростью не имеют аналогов в футболе, и затмевают разрозненные приобретения Саудовской Аравии на протяжении многих лет.



Однако саудовский “разгул” является не просто тщеславием или “отмыванием” резко критикуемой ситуации с правами человека в стране, а частью экзистенциального толчка – перестройки экономики до того, как доходы от нефти упадут.



“Этот футбольный "разгул" является частью проекта трансформации, который продвигает эту страну туда, куда она хочет идти”, – считает Карло Нора, главный операционный директор Саудовской профессиональной лиги.



Нынешний футбольный проект является частью Vision-2030, амбициозного стремления фактического правителя страны наследного принца Мухаммеда бен Салмана положить конец зависимости Саудовской Аравии от нефтяной добычи.



“В 1970-е это зависело от почетных членов клубов, а не от правительственного плана или расходов”, – говорит Нора, имея в виду независимое финансирование команд членами королевской семьи. “ Это полностью отличается от нынешнего скачка”.



Сегодня Саудовская Аравия инвестирует сотни миллиардов во все – от NEOM, нового футуристического города на Красном море, до туристических курортов и развлечений для масс, включая футбол. План состоит в том, чтобы диверсифицировать источники дохода страны с населением 32 миллиона человек, где две трети населения Саудовской Аравии моложе 30 лет.



ОПЕК, влиятельным членом которого является Саудовская Аравия, прогнозирует, что мировое потребление нефти достигнет пика примерно в 2040 году, ожидая, что тогда доходы выровняются и снизятся.



“Саудовская Аравия идет наперекор времени”, – уверен Саймон Чедвик, профессор спорта и геополитической экономики парижской школы бизнеса Skema. “У них есть 20 лет на диверсификацию. Они должны действовать быстро, но стратегически эффективно”.