



Фунт упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару

В начале торгов в Азии фунт стерлингов упал чуть ниже 1,04 доллара, прежде чем восстановить некоторые позиции и в понедельник утром по британскому времени остановился на уровне около 1,05 доллара.



Фунт также оказался под давлением из-за укрепления доллара.



Евро также коснулся нового 20-летнего минимума по отношению к доллару на утренних торгах в Азии на фоне опасений инвесторов по поводу риска рецессии по мере приближения зимы без признаков окончания энергетического кризиса или войны в Украине.



Если фунт останется на этом низком уровне по отношению к доллару, импорт товаров, оцененных в долларах, включая нефть и газ, будет более дорогостоящим.



В пятницу канцлер Кваси Квартенг объявил о массовых изменениях налогов в Великобритании во время "мини-бюджета".



В соответствии с планами, которые он назвал "новой эрой" для экономики, подоходный налог и гербовый сбор на покупку жилья будут снижены, а запланированное повышение налогов на бизнес отменено.



Г-н Квартенг сказал, что необходимо серьезное изменение направления, чтобы дать толчок экономическому росту.



Но лейбористы заявили, что это не решит кризис стоимости жизни и является "планом поощрения и без того богатых".



Выступая в воскресенье на BBC, г-н Квартенг сказал, что хочет продолжать снижать налоги в рамках усилий по стимулированию экономического роста Великобритании.



Инвесторы будут внимательно следить за движением фунта по мере открытия финансовых рынков в Великобритании, Европе и США.



Питер Эшо, соучредитель инвестиционной компании Wealthi, сказал: "Все валюты продаются по отношению к доллару США, так что есть большой элемент силы доллара США. Но с фунтом ситуация действительно усугубляется новостями о том, что новое правительство будет сокращать налоги, что вызывает инфляцию. Добавьте к этому недавние энергетические субсидии и новости о том, что Банку Англии, возможно, придется провести экстренное заседание по повышению процентной ставки, все это вызывает чувство паники".



Некоторые инвесторы считают, что Банк Англии будет вынужден принять экстренные меры, чтобы остановить падение фунта.