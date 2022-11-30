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Fujitsu откроет новый центр в Тель-Авиве
30.11.2022 17:22 Ольга Белозерова

Fujitsu откроет новый центр в Тель-Авиве

Японский корпоративный монолит Fujitsu Limited объявил о своих планах по открытию нового центра исследований и разработок в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Новый центр исследований и разработок, открытие которого запланировано на апрель 2023 года, позволит Fujitsu укрепить свое присутствие в Израиле за счет группы экспертов, набранных в стране, а также исследователей из Японии и Европы.

Центр будет посвящен укреплению технологий безопасности коммуникационных сетей в рамках глобальной стратегии Fujitsu по обеспечению безопасности данных.

 

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