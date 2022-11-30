



Fujitsu откроет новый центр в Тель-Авиве

Японский корпоративный монолит Fujitsu Limited объявил о своих планах по открытию нового центра исследований и разработок в Тель-Авиве.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Новый центр исследований и разработок, открытие которого запланировано на апрель 2023 года, позволит Fujitsu укрепить свое присутствие в Израиле за счет группы экспертов, набранных в стране, а также исследователей из Японии и Европы.



Центр будет посвящен укреплению технологий безопасности коммуникационных сетей в рамках глобальной стратегии Fujitsu по обеспечению безопасности данных.



