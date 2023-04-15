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ФРГ предлагает ввести санкции против атомной энергетики РФ
15.04.2023 12:50 Алина Груднева

ФРГ предлагает ввести санкции против атомной энергетики РФ

Правительство Германии предлагает ввести санкции против атомной энергетики России, внеся эту сферу деятельности в 11-й пакет.

По данным Deutsche Welle, такое заявление сделал вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

"Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для оказания давления. Потому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего пакета", — отметил он.

Хабек считает, что странам ЕС нужно уменьшать зависимость от РФ, поскольку лояльное отношение к российской атомной промышленности "не может быть оправдано".

"Ядерная технология — исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер", — отметил он.

 

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