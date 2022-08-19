



Немцы сделали еще один шаг к энергетической независимости от РФ

Германия подписала меморандум о взаимопонимании с метками ведущими импортерами газа, чтобы обеспечить поставку двух плавучих терминалов сжиженного природного газа (LNG). Эксплуатацию планируют начать этой зимой, а продлится она до марта 2024 года.



Согласно данным исследовательской компании Enerdata, используя два терминала, Германия сможет ежегодно получать до 12,5 млрд кубометров LNG, что составляет около 13% от прошлогодней потребности страны в голубом топливе.



Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что этот проект является частью усилий для уменьшения зависимости от шантажа со стороны России.