



Французский производитель контейнеров для СПГ уходит из РФ

Французский производитель контейнеров для сжиженного природного газа уходит с российского рынка



Это решение было принято после углубленного анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций (приняты в октябре и декабре 2022 года), запрещающих, в частности, инжиниринговые услуги для российских компаний.



С 8 января GTT остановит действие контракта с российской судоходной компанией «Звезда» по строительству 15 газовозов ледокольного класса.



В то же время французская компания завершит проект двух судов, но в дальнейшем не будет включать в свой план заказов проекты в России.



GTT является мировым лидером по производству криогенных мембранных контейнерных систем, используемых для перевозки и хранения СПГ. Эти контейнеры необходимы для безопасного хранения больших объемов топлива при температуре до минус 163 градусов Цельсия.