



Французский оператор электросети RTE вернет клиентам более 1 млрд евро

Цены на европейские энергоносители выросли в течение лета из-за беспокойства по поводу поставок газа после сокращения потоков из России, а также исторически низкого уровня производства атомной энергии во Франции.



Неожиданные доходы RTE были, в частности, сгенерированы платой за доступ, которую импортеры и экспортеры электроэнергии платят за использование трансграничных соединений, которыми управляет RTE. Поэтому французская компания приняла решение компенсировать расходы клиентов и вернуть им в общей сложности более 1 млрд евро, сообщил исполнительный директор RTE Лоран Мартель.

