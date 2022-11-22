



Франция выделит €54 млрд на технологические и энергетические инновации

Франция выделит 54 млрд евро на технологические и энергетические инновации к 2030 году...



Согласно предварительной оценке плана "Франция 2030", правительство должно профинансировать около 54 млрд евро в технологический и энергетический переход. 8,4 млрд евро уже выделено на 2022 год, а в следующие два года инвестиции будут достигать 20 млрд евро.



Для энергетики правительство объявило о финансировании на сумму 169 млн евро в год. Однако на самом деле планируется, что энергетические проекты получат более 5,7 млрд евро к 2030 году, которые будут направлены на инвестиционные фонды, исследования, поддержку компаний, транспорт и сырье.



Кроме того, из общей суммы в 54 млрд евро на развитие малых модульных реакторов (ММР) будет выделено 1,2 млрд евро. Финансирование проектов начнется уже в 2023 году и в правительстве Франции стремятся построить первый ММР к 2030 году.



Франция также планирует инвестировать более 9 млрд. евро для полного развития своей водородной отрасли до 2030 года. За счет этих средств страна увеличит свою электролизную мощность на 6,5 ГВт для производства 650 000 тонн безуглеродного водорода, создав всего 100 000 рабочих мест.