



Франция впервые отправила газ Германии на фоне энергокризиса

Франция впервые отправила газ в Германию в знак "европейской солидарности" на фоне растущего энергетического кризиса.



Об этом сообщает ВВС.



Газ был отправлен в рамках сделки между двумя государствами, призванной уменьшить дефицит энергии после того, как Россия "перекрыла краны" Европе.



Французский сетевой оператор GRTgaz заявил, что первоначально будет поставлять 31 гигаватт-час (ГВтч) в день по трубопроводу из французской приграничной деревни Обергайльбах. Максимальная суточная мощность нового потока газа составляет 100 ГВтч.



Германия в рамках соглашения обязалась поставлять Франции дополнительную электроэнергию, когда это необходимо, а взамен Франция согласилась помочь Германии с поставками газа.



Отмечается, что Германия зависела от России на 55% своего газа. Стране удалось сократить эту зависимость пока до 35%.