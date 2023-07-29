



Франция следом за ЕС остановила помощь Нигеру

В субботу, 29 июля, министерство иностранных дел Франции объявило о приостановке экономической помощи Нигеру.



По данным внешнеполитического ведомства, такие меры будут действовать до тех пор, пока в стране не восстановят демократический порядок.



"Франция немедленно приостанавливает оказание Нигеру любой помощи в целях развития и бюджетной поддержки. Франция призывает к немедленному восстановлению конституционного порядка в Нигере под руководством избранного народом президента Мохамеда Базума", - сказано в заявлении.



Ранее на аналогичные меры пошел Европейский Союз, объявив, в том числе, о прекращении сотрудничества в сфере безопасности.