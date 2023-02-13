



Франция призывает работать удаленно, чтобы выйти из тупика пенсионной реформы

Правительство Франции готово к большим уступкам в отношении своего плана повышения пенсионного возраста на два года, заявил официальный представитель Оливье Веран, намекая на более активную работу на дому после того, как профсоюзы пригрозили “остановить страну”.



“Мы находимся на этапе слушаний, и правительство уже несколько раз меняло свой проект”, – сказал Веран в воскресенье, 12 февраля, в интервью телеканалу France Inter. “Помимо дебатов о пенсионном возрасте, есть вопрос о качестве жизни на рабочем месте. Это принципиально. Наша реформа более широкая, и, может быть, этого не поняли”.



Правительство президента Эммануэля Макрона встретило ожесточенное сопротивление по поводу пенсионной реформы, граждане все чаще выходят на улицы в знак протеста. Число протестующих в субботу, 11 февраля, увеличилось примерно до 1 миллиона человек, запланированы новые демонстрации на 16 февраля и 7 марта.



Сосредоточив внимание на теме удаленной работы, правительство пытается сместить акцент на менее вызывающую разногласия тему, пока в Национальном собрании продолжаются дебаты о противоречивой реформе.



“После пандемии Covid-19 люди хотят работать из дома больше, чем когда-либо”, – сказал Веран. “Это отличная вещь, потому что в рамках нашего плана по изменению климата нам со временем потребуется 10 миллионов французов, работающих из дома как минимум дважды в неделю”.



Субботние марши были мирными, и многие семьи присоединились к ним, признал представитель правительства. Тем не менее он сказал, что многие люди, вышедшие на улицы в небольших французских городах, “продемонстрировали безотлагательность решения темы гибкости работы”.



“Я говорю об удаленности от рабочих помещений, организации работы на дому и сокращении рабочих недель именно потому, что именно в небольших городах люди находятся дальше от места работы”, – отметил Веран.



Призыв работать на дому также может быть направлен на получение более широкой поддержки среди французских женщин, которые являются одними из самых ярых критиков флагманской пенсионной реформы Макрона. Многие женщины недовольны перспективой работать дольше или выйти на пенсию с более низкой пенсией.



В рамках уступок, направленных на завершение пенсионной реформы, правительство сосредоточится на мерах, которые затруднят крупным компаниям увольнение большого количества пожилых работников.

