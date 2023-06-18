



Франция приобретает барражирующие боеприпасы: Примет ли в этом участие Израиль?

Хотя в Израиле считают, что Франция предпочла бы местных производителей, не исключено, что в конкурсе примут участие и израильские компании, такие как UVision. Согласно немецкому веб-сайту European Security & Defense, в прошлом году, опираясь на уроки, извлеченные из нагорно-карабахского конфликта в 2020 году и продолжающейся войны в Украине, подчеркивалось влияние беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и барражирующих боеприпасов на тактическом уровне. Франция срочно запросила произведенные в США AeroVironment Switchblade LM в качестве первоначальной временной меры.



Примерно в то же время DGA вместе со своим Агентством оборонных инноваций запустило проекты Colibri и Larinae, призванные привести к отечественной разработке, производству и развертыванию LM. Проект Colibri охватывает небольшую недорогую систему с радиусом действия 5 км и 30-минутным временем автономной работы. Проект Larinae (Gull) охватывает более крупный LM с дальностью полета 50 км и выносливостью 60 минут, который может атаковать бронированные или защищенные цели. В качестве третьего шага к более широкому использованию тактических БПЛА DGA объявило тендер на ранцевые LM.



В тендере DGA заявлено, что будет закуплено “несколько тысяч” барражирующих боеприпасов и “не менее сотни” наземных станций. В тендере описывается “система дистанционного управления боеприпасами”, состоящая из самого LM и наземной станции, последняя включает в себя пункт управления, систему связи и, при необходимости, систему запуска. Вся система должна быть достаточно компактной и легкой, чтобы ее мог переносить один солдат, и достаточно простой и интуитивно понятной, чтобы с ней могли работать “неспециалисты”.



Что касается самого LM, то в тендере указывается, что он “должен позволять операторам вести наблюдение с близкого расстояния днем ​​и ночью за подвижными и неподвижными целями, а затем обеспечивать их нейтрализацию или уничтожение. Характеристики с точки зрения наблюдения и звуковой и визуальной точности должны позволять обнаруживать цели без встречного обнаружения”.



Немецкий веб-сайт предполагает, что, хотя это и не указано в тендере, описание необходимого LM делает разумным предположение, что нынешний тендер связан с проектом Colibri. На основе информации из этого проекта одним из возможных кандидатов на участие в тендере DGA является Dard от Nexter. Dard представляет собой ремонтируемую конструкцию типа “летающее крыло”, которую можно настроить как для наблюдения, так и для атаки, причем последняя использует осколочную боеголовку массой 0,5 кг.



Еще одна национальная возможность – Sphinx от MBDA и Novadem. Это многороторный БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой, возможно, основанный на квадрокоптере Novadem NX70, уже находящемся на вооружении французских вооруженных сил.