



Франция предоставит Украине кредит на льготных условиях

Французское агентство развития предоставит Украине кредит в размере до 100 млн евро на льготных условиях. Целевое назначение ссуды - для финансирования расходов общего фонда государственного бюджета. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.



Французское агентство развития выступило с инициативой предоставить Украине кредит на льготных условиях в размере до 100 млн евро. Правительство Украины приняло соответствующее постановление.



Основные условия привлечения средств, утвержденные Кабинетом министров, таковы:



на сумму кредита начисляются проценты по ставке 1,04% годовых;

окончательное погашение кредита осуществляется через 15 лет со дня заключения кредитного договора (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 5,5 лет).



В сентябре нынешнего года страны Евросоюза согласовали предоставление Украине дополнительных 5 млрд евро макрофинансовой помощи.



Отметим, 22 ноября, премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна выпустила государственные "Облигации суверенитета Украины", направленные на поддержку финансирования помощи Украине.



О существенной помощи в рамках Программы по повышению устойчивости и восстановлению Украины объявили ПРООН и Европейский союз - это дополнительные 35 млн евро.