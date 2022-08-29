Новости » Экономика
Франция и Алжир хотят увеличить поставки газа
29.08.2022 00:16 Алина Груднева

Франция и Алжир хотят увеличить поставки газа

 

Франция и Алжир договариваются об увеличении поставок газа на 50%.
 
Об этом стало известно по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона.
 
Пока что никакого соглашения не подписано. Переговоры ведутся между французской энергетической и газовой компанией Engie и властями Алжира.
 
Между тем, прибывшего в Алжир Макрона освистали местные жители. Его обзывали, выкрикивая обидные слова в его адрес. На это французский лидер сказал с улыбкой "мерси", после чего сел в машину и уехал.

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