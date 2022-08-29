



Франция и Алжир хотят увеличить поставки газа

Франция и Алжир договариваются об увеличении поставок газа на 50%.

Об этом стало известно по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона.

Пока что никакого соглашения не подписано. Переговоры ведутся между французской энергетической и газовой компанией Engie и властями Алжира.

Между тем, прибывшего в Алжир Макрона освистали местные жители. Его обзывали, выкрикивая обидные слова в его адрес. На это французский лидер сказал с улыбкой "мерси", после чего сел в машину и уехал.