



Франция доминирует в мировой индустрии роскоши и красоты

Рост спроса на предметы роскоши и дорогую косметику сделал некоторые из самых богатых людей мира еще более богатыми, пишет Bloomberg. В настоящее время группа французских компаний доминирует на мировом luxury-рынке, увеличив состояние их владельцев на $93 миллиардов с начала года.



Самый богатый человек в мире Бернар Арно превратил LVMH в гиганта моды из 75 брендов, включая модный дом Christian Dior, ювелирную компанию Tiffany & Co. и шампанское Moet & Chandon. Состояние Арно увеличилось с $48,6 миллиардов до $210,7 миллиардов в 2023 году, поскольку его компания получила колоссальную прибыль, продав больше дорогих сумок, косметики и изысканных вин.



Самая богатая женщина на планете, 69-летняя Франсуаза Бетанкур Мейерс , внучка основателя L'Oreal, стала еще одним французским миллиардером, получившим выгоду от увеличения расходов в индустрии красоты. Ее состояние выросло до $93,3 миллиарда в четверг, 20 апреля, что на $21,8 миллиардов больше, чем в начале года, что привело к рекордному росту акций.



Не менее значительный скачок в последние месяцы произошел во французской семье, которая стоит за Hermes International, известной своими шелковыми платками и кожаными изделиями. Шесть поколений родственников, стоящих за основанной в 1837 году Тьерри Эрме компанией по-прежнему контролируют около 67% фирмы. Состояние клана оценивается в $157 миллиардов по сравнению с $95 миллиардов в октябре.



Также возросло состояние двух других семей – братьев Алена и Джерарда Вертхаймеров, владеющих Chanel, и Франсуа Пино, основателя Gucci, владельца Kering SA.



Все пять компаний, принадлежащих разным поколениям, были созданы во Франции. Они развивались за счет экспансии на международные рынки, включая Китай, оказавшийся прибыльной территорией для дизайнерских лейблов.

