



Франция: более миллиона граждан протестовали против пенсионной реформы

По данным министерства внутренних дел Франции, более миллиона человек присоединились к акциям протеста и забастовкам против пенсионной реформы.



Как сообщает ВВС, около 80 000 протестующих вышли на улицы Парижа, демонстрации прошли еще в 200 французских городах. Протесты прошли по всей Франции, в Нанте, Лионе, Бордо, Марселе и Тулузе.



Глава крупного профсоюза CGT Филипп Мартинес оценил общее количество протестующих более чем в два миллиона, что выше, чем данные властей, сообщивших о 1,12 миллиона протестующих.



Профсоюзы назначили еще один день проведения демонстрация на 31 января.