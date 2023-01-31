



Ford снизил цены на свой электромобиль Mustang Mach-E, следуя примеру Tesla

Ford Motor Co в понедельник снизил цены на свой электрический внедорожник Mustang Mach-E на целых $5 900 за автомобиль, спустя несколько недель после того, как конкурирующая компания Tesla Inc снизила цены на свои электромобили по всему миру практически на 20%.



Этот шаг произошел в тот момент, когда производители электромобилей ощущают давление со стороны Tesla в связи со снижением цен.



Ford уже планировал увеличить производство Mach-E в этом году на своем заводе в Мексике до 130 000 автомобилей с 78 000 в 2022 году, а в ноябре заявил, что ускоряет производство Mustang Mach-E и нацеливается на глобальный годовой объем производства в 270 000 автомобилей к концу 2023 года, включая производство в Китае.



Снижение цен Tesla стало серьезным ударом по перспективам конкурирующих моделей EV, а Mustang Mach-E напрямую конкурирует с Model Y от Tesla.



Ford снижает цены до 8% на различные версии Mach-E, а также снижает цену на модель с увеличенным запасом хода примерно на 19%. Снижение цен Ford влияет только на цены в Северной Америке.



В прошлом году Ford продал в США 39 458 автомобилей Mach-E, по сравнению с 27 140 в 2021 году.



General Motors заявила в понедельник, что не планирует корректировать цены в ответ на действия конкурентов.