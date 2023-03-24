



Ford ожидает $3 млрд убытков от продаж электромобилей в 2023 году

Ford Motor Co. прогнозирует, что убытки в бизнесе электромобилей вырастут до $3 млрд в этом году, что на 43% больше чем годом ранее, поскольку компания тратит большие средства на новые модели и заводы, пишет Bloomberg.



Ford также пересмотрел свои результаты за последние два года, показав, что его зарождающийся EV-бизнес потерял $2,1 млрд в прошлом году до вычета процентов и налогов и $900 млн в 2021 году. Компания сохраняет свой прогноз прибыли на текущий год без изменений.



Ford занимает второе место по продажам электромобилей в Америке, но намного отстает от Tesla, которая контролирует две трети рынка электромобилей в США.



Цель компании - побороться с Tesla и в конечном итоге превзойти ее. Ford инвестирует $50 млрд в разработку и создание EV до 2026 года и поставила перед собой цель производить к этому времени 2 млн электромобилей.



Ford намерен достичь 8% маржи на электромобилях к концу 2026 года.