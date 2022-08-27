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Фондовые рынки США резко обрушились. В чем причина
27.08.2022 09:49 Ольга Белозерова

Фондовые рынки США резко обрушились. В чем причина

Фондовые рынки США завершили неделю резким падением. Причиной этому были заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о процентных ставках.

Как сообщает ВВС, Джером Пауэлл заявил, что банк должен продолжать повышать процентные ставки, чтобы инфляция не стала постоянным аспектом экономики США.

Эти слова привели к падению фондовых рынков на 3%. 

Пауэлл отметил, что Федеральная резервная система, вероятно, продолжит повышение процентных ставок в ближайшие месяцы и может поддерживать их на высоком уровне "некоторое время".

Инвесторы, в свою очередь, обеспокоены тем, что если экономический рост замедлится, более высокие процентные ставки повысят вероятность рецессии.

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