



Фондовая биржа Тель-Авива закрывается из-за забастовки

Начиная со вторника, 28 марта, фондовая биржа Тель-Авива полностью прекратит работу.



Соответствующее объявление было сделано в понедельник, 27 марта.



Такое решение было принято после объявления главы Гистадрута о старте общенациональной забастовки, из-за которой по всей стране начали закрываться торговые центры, магазины, банки, Электрическая компания переходит на аварийный режим работы.



Днем, председатель Гистадрут Арнон Бар-Давид сообщил, что прекращение забастовки возможно лишь в том случае, если правительство приостановит законодательный процесс.

