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Фондовая биржа Тель-Авива закрывается из-за забастовки
27.03.2023 17:07 Алина Груднева

Фондовая биржа Тель-Авива закрывается из-за забастовки

Начиная со вторника, 28 марта, фондовая биржа Тель-Авива полностью прекратит работу.

Соответствующее объявление было сделано в понедельник, 27 марта.

Такое решение было принято после объявления главы Гистадрута о старте общенациональной забастовки, из-за которой по всей стране начали закрываться торговые центры, магазины, банки, Электрическая компания переходит на аварийный режим работы.

Днем, председатель Гистадрут Арнон Бар-Давид сообщил, что прекращение забастовки возможно лишь в том случае, если правительство приостановит законодательный процесс.
 

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